Giugliano, pari beffa a Cassino. Ferraro: “Dispiace per il risultato, ma ringrazio i ragazzi”

Al termine del pareggio per 1-1 contro il Cassino, sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Dispiace per il risultato, faccio comunque i complimenti alla squadra che ha creato occasioni su un campo difficile. Accettiamo questo pareggio e il giudizio del campo. Siamo stati un po’ precipitosi sotto porta, peccato. Il gol subito era evitabile, dobbiamo lavorare al massimo ed essere sempre concentrati per limare i nostri errori. Non c’è stata presunzione da parte dei ragazzi, la mia è una squadra altamente professionale e non guardiamo mai la classifica quando affrontiamo una partita, rispettiamo sempre tutti. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni create. Io i ragazzi posso solo ringraziarli. Ci tengo a sottolineare che da parte nostra non c’è stato nessun atteggiamento antisportivo. Ci aspetta un girone di ritorno importante, abbiamo fatto un gran percorso finora, ma serve fare ancora di più. Ci sono tante squadre dietro di noi che corrono e che lotteranno fino alla fine. Chiudiamo questa prima parte di torneo in testa alla classifica e siamo felici per questo. Ci tengo a fare gli auguri di Natale a tutta la città di Giugliano e ringraziare i nostri tifosi che rappresentano sempre il dodicesimo uomo in campo”.

In seguito si è presentato in conferenza stampa il centrocampista Gladestony. Di seguito le sue parole:

“Non siamo contenti per il risultato ottenuto, questo è chiaro. Scendiamo sempre in campo per vincere e dare il massimo, ma ci prendiamo questo punto. Peccato perché avremmo dovuto chiuderla prima e dopo il pareggio abbiamo avuto un paio di occasioni importanti. Dobbiamo avere sempre la testa giusta per vincere le partite. Sono stati sei mesi di stagione importanti, sappiamo che ci aspetta un girone di ritorno difficile, ma noi vogliamo obbligatoriamente proseguire su questa strada”.













