Claudio D’Alessio, il figlio di Gigi, condannato a 3 mesi per lesioni alla colf: «Mi colpiscono per il mio cognome»

Claudio D’Alessio, figlio del cantante napoletano Gigi D’Alessio, è stato condannato a 3 mesi e 15 giorni per lesioni personali e violenza privata. Per questi reati il giudice monocratico di Roma l’ha condannato con pena sospesa. Il giovane è accusato di avere aggredito e cacciato di casa la colf il 5 luglio del 2014. La donna, in servizio nell’appartamento di D’Alessio ai Parioli, aveva protestato per le urla durante una lite tra il giovane e la fidanzata Nicole Minetti, da qui la reazione violento di D’Alessio jr. Il pm per lui aveva sollecitato una condanna a 9 mesi. I difensori dell’imputato hanno annunciato ricorso in appello contro la sentenza.













