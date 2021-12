108 Visite

Vigili del fuoco in azione a Marano, in via Svizzera. I vigili sono entrati all’ultimo piano poiché, a quanto pare, all’interno dell’abitazione ci sarebbe qualcuno che non risponde da molto tempo. Seguono aggiornamenti.













