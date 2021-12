Marano, figlio di noto imprenditore sequestrato a scopo estorsivo: proseguono le indagini

601 Visite

Proseguono le indagini sull’inquietante episodio che ha visto protagonista, pochi giorni fa, il figlio di un noto imprenditore della città. L’uomo sarebbe stato sequestrato, per una ipotetica richiesta estorsiva o a scopo di rapina, ma sarebbe poi riuscito (in maniera rocambolesca) a scappare. Sarebbe stato condotto nei pressi della zona Pip, a bordo di un furgone. L’uomo non avrebbe denunciato i fatti. Le forze dell’ordine sono state allertate da una segnalazione di un cittadino. Gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda. La domanda che si pongono tutti è se dietro la vicenda si celi la mano della criminalità organizzata locale e se la vittima fosse già stata “avvertita” in precedenza. La sua famiglia è molto nota a Marano e potrebbe essere finita, come altri imprenditori noti del territorio, nel mirino della malavita, sempre alla ricerca di nuove fonti di “reddito” per il pagamento di affiliati e familiari dei detenuti.













