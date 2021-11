Quarto, Democratici in cammino: “Cinque consiglieri a sostegno dell’amministrazione”

105 Visite

Continua in modo costante l’impegno del gruppo politico “Democratici in Cammino” volto ad assicurare la stabilità politica necessaria al completamento del mandato elettorale, sostengono il gruppo politico i Consiglieri Comunali, Cecere Giovanni, Esposito Antonio, Migliaccio Marina, Sannino Angela, Fiorentino Marianna. La politica ha delle responsabilità,

ma soprattutto un ruolo ben preciso: quello di dettare l’indirizzo all’azione amministrativa nell’interesse e a tutela del cittadino e dell’amministrazione stessa. Tocca a coloro che sono stati scelti dai cittadini assumere le decisioni.

È fondamentale che il confine tra azione tecnica e azione politica resti ben saldo soprattutto per evitare qualsiasi tipo di ingerenza – proseguono ancora i Consiglieri Comunali– ecco perché la politica deve da un lato essere in grado di contemperare la “convivenza” di queste due realtà e dall’altro assolvere a pieno al suo compito naturale di cercare soluzioni giuste e opportune che non penalizzino né l’amministrazione né la sua stessa comunità. Oggi – concludono i Consiglieri Comunali – viviamo un momento molto delicato per la città ed è necessario l’impegno di tutti per dimostrare quanto sia concreta e tangibile la voglia di cambiamento premiata dai cittadini affinché vengono portati a termine tutti gli

obiettivi per lo sviluppo ed il miglioramento della nostra Città.

