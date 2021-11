Quarto, il Comitato di via Masullo e Capuozzo: “Polveri sottili dal terreno adiacente ai Trinchillo invadono le case”

97 Visite

Il comitato cittadino di via Masullo ci informa che il terreno adiacente all’azienda dei Trinchillo, leader della zona, di discarica e smaltimento di materiale edile di risulta, sia stato acquistato dallo stesso imprenditore.

La cosa ci crea dei sospetti, così come li crea a tutti i cittadini residenti nei in quell’area.

Ricordiamo che il modo in cui avviene l’ attività di raccolta dall’azienda di Trinchillo, negli anni ha creato già molte discussioni.

I cittadini della zona già lamentano polveri sottili che invadono le loro case, con annessi rumori e vibrazioni degli appartamenti ogni ora del giorno e della notte.

La preoccupazione ora sale non solo per i residenti della zona ma per tutti i cittadini quartesi.

Non è che l’azienda Trinchillo stia ampliando la sua area per aumentare la sua attività di discarica, aggiungendo altri materiali a quelli già trattati in questi anni?

Sarà l’ennesima tegola che l’amministrazione Sabino sta facendo cadere sulla nostra città?

Per fugare e sgombrare ogni dubbio, chiediamo pubblicamente al Sindaco ed agli assessori di riferimento, come quello all’ ambiente e quello alle attività commerciali ed industriali, in quel terreno cosa è previsto e cosa si andrà a realizzare?

Non è che e prevista una discarica dell’umido e dell’indifferenziato?

Chiediamo a questa amministrazione di essere chiara e trasparente nei confronti di tutta la cittadinanza, e soprattutto di evitare che i nostri dubbi si possano concretizzare.

Questo è un argomento delicato, non siate superficiali nelle risposte.

Lo chiederemo anche nelle sedi istituzionali, quanto di vero possa esserci ne nostri, ormai fondati, dubbi.

Smentiteci quanto prima ed in modo esaustivo.

Vi assicuriamo che questa volta non abbasseremo l’attenzione, non vogliamo minimamente pensare e credere, che la vostra amministrazione possa far realizzare una discarica sul nostro territorio, sarebbe davvero la morte definitiva della nostra Quarto.



Rosa Capuozzo

