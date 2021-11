Villaricca, insegnante aggredito da più giovani all’esterno della scuola. Ne avrà per 20 giorni

258 Visite

Oggi verso le 13:00 a Villaricca, in via Siani, all’esterno della Scuola Giancarlo Siani un docente, mentre si stava allontanando dall’istituto scolastico a bordo del suo ciclomotore, è stato aggredito da più giovani. Il docente, un supplente in servizio da solo sette giorni, si è recato presso il vicino pronto soccorso e dopo le cure è stato dimesso. Ne avrà per 20 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Villaricca per identificare gli autori dell’aggressione e per accertarne le motivazioni, probabilmente legate a uno screzio avuto tra il professore alcuni suoi allievi nei giorni scorsi.













