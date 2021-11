Maltempo in provincia di Napoli: allagamenti a Marano e Quarto. Auto bloccate

531 Visite

Disagi a non finire, causati dal maltempo, in tutta la provincia di Napoli. A Marano, Quarto e in tutta l’area flegrea e giuglianese si segnalano criticità. In via Antica Consolare Campana (nella foto), tra Marano e Villaricca, automezzi di grandi dimensioni e auto sono intrappolate nell’acqua. Sul posto gli agenti della polizia municipale. Allagamenti e fango a ridosso delle abitazioni si segnalano in via Pendine-Casalanno, al confine tra Marano e Quarto, una zona ad altissimo rischio idrogeologico. Un palo della pubblica illuminazione, infine, è crollato ieri nei pressi dello stadio comunale di Marano.













