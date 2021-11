Le imprese in odor di mafia esultano con il nuovo decreto del governo che indebolisce le interdittive. Anche Nicola Morra va all’attacco, noi l’avevamo fatto giorni fa

66 Visite

Ne abbiamo scritto, per primi, giorni fa. Oggi sul tema è ritornato anche Nicola Morra, presidente della commissione nazionale antimafia. Il governo Draghi, ha sottolineato Morra, così come aveva già evidenziato il nostro portale, ha di fatto indebolito una delle misure preventive più importanti e utilizzate dalle prefetture, almeno da una parte di esse: la misura dell’interdittiva antimafia nei confronti di aziende e imprese che hanno avuto rapporti di frequentazione o cointeressenze con esponenti del crimine organizzato.

Le modifiche degli ultimi giorni, sancite con un decreto del governo dei “migliori”, stabiliscono che l’imprenditore che abbia avuto “occasionalmente” rapporti con le mafie possa essere per così dire “graziato” dalle prefetture. Inoltre, nel medesimo decreto, viene stabilito che il prefetto può informare preventivamente l’azienda a rischio interdittive e chiedere chiarimenti su eventuali anomalie emerse. L’impresa può anche produrre memorie difensive, il tutto in un arco temporale di 20 giorni, che si somma ai 60 giorni relativi all’istruttoria prefettizia. Un deciso passo indietro, insomma. Non un rafforzamento, così come capziosamente indicato nel decreto, ma un deciso allentamento delle misure. Il tutto in concomitanza con l’arrivo dei fondi del Pnrr, che tanto gola fanno alle mafie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS