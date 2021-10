Niente Patto per Napoli nella legge di Bilancio, Draghi lascia gli spiccioli a Manfredi

Pare che il sindaco Gaetano Manfredi si sia rassegnato all’evidenza dei fatti: «Sapevo che il Patto per Napoli non c’era nella legge di Bilancio, ma la finanziaria si chiude a dicembre» racconta dal palco della sua creatura, la Si Academy di San Giovanni. La conferma è arrivata proprio nei minuti in cui il sindaco stava parlando perché sono iniziate a circolare le bozze della manovra che plasticamente hanno disegnato la realtà. Del resto, l’incontro con il premier Draghi non aveva confortato il neo primo cittadino di Napoli, che vuole soldi, maledetti e subito, per provare a mettere in sesto un ente devastato da 10 anni di gestione De Magistris e quasi 15 di gestione Iervolino-Bassolino.