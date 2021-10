Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 627 positivi su 28.047 tamponi esaminati, 35 in più di ieri con 3.941 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,24% dei test, un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 2,46%. Sette i deceduti.