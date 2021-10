Marano, donna accoltellata in via Campana: è in prognosi riservata ma non rischia la vita

3.882 Visite

Erano circa le 17, quattro persone, tra cui due minori, e una donna, erano a Marano in via Campana, al confine con Quarto, all’esterno del negozio gestito da cinesi, quando hanno cominciato a litigare per futili motivi per poi darsele di santa ragione. Una persona ha estratto un coltello e un piede di porco colpendo la donna almeno tre volte. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. Secondo le prime ricostruzioni, confermate dai carabinieri di Marano, pare che già in mattinata ci fosse stata tra i tre una discussione accesa per un parcheggio. Sul posto, i carabinieri per cercare di capire i motivi della rissa. Secondo gli ultimi aggiornamenti arrivati in redazione, la donna coinvolta si chiama Veronica ed ha 34 anni. Tre le persone in stato di fermo. E’ al vaglio degli inquirenti, invece, la posizione di un minore. Tutti gli aggressori fanno parte dello stesso nucleo familiare.













