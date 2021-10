Marano, donna accoltellata fuori al negozio dei cinesi dopo una rissa: arrivano i soccorsi

498 Visite

Erano circa le 17, i tre uomini e una donna, erano in via Campana, a Marano, fuori al negozio dei cinesi, quando hanno cominciato a litigare per futili motivi per poi darsele di santa ragione. A un certo punto un uomo ha estratto un coltello colpendo la donna. La donna accoltellata è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. Secondo le prime indiscrezioni, pare che già in mattinata ci fosse stata una discussione accesa all’interno del negozio. Sul posto, si è reso necessario anche l’intervento dei carabinieri. Saranno loro ad indagare sulla vicenda per capire i motivi della rissa. Seguiranno aggiornamenti.













