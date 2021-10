Marano e Camaldoli, sabato dedicato alla raccolta di rifiuti

201 Visite

Il gruppo de La Via della Felicità di Napoli ha organizzato quattro interventi di pulizia e raccolta rifiuti in diverse zone della città metropolitana durante la giornata di Sabato 16 Ottobre.

I volontari, che da più di un anno porta avanti questo tipo di iniziativa, si è dedicata al Parco di Via Giordano Bruno e alla Via Recca di Marano di Napoli, per poi proseguire ai Camaldoli e terminare alle aiuole di Piazzale Tecchio, vicino l’ingresso della metropolitana.

Queste zone verdi erano cosparse di rifiuti tra cui plastica, cartacce, lattine, bottiglie di vetro, vestiti abbandonati, un materasso e ramaglie.

I gruppi di volontari attivi ha deciso di ripulire raccogliendo tutto ciò che è stato abbandonato cercando di creare una maggiore consapevolezza di rispetto dell’ambiente nella cittadinanza napoletana. Infatti, i primi risultati si iniziano a vedere, in quanto alcun i cittadini, durante gli interventi si sono fermati per complimentarsi con i volontari e per richiedere maggiori informazioni.

Pascal Lemos, coordinatore dell’iniziativa, vuole ricordare le parole dell’omonima guida al buon senso, LA Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che suggerisce: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo. […] Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto.”

