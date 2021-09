Voli low cost da Napoli-Capodichino: ecco le nuove destinazioni a 19,90 euro

98 Visite

Dodici nuove destinazioni dall’aeroporto di Napoli-Capodichino per i voli Ryanair: la compagnia aerea irlandese ha aumentato così a 46 le rotte che partono dallo scalo napoletano. E per l’occasione ha deciso di “lanciare” anche una campagna di biglietti low cost per i voli che saranno prenotati fino al mese di novembre 2021: le nuove destinazione saranno Agadir (Marocco), Bucarest (Romania), Fuerteventura, Lanzarote e Tenerife (Isole Canarie, Spagna), Londra Luton (Regno Unito), Milano Malpensa, Praga (Cechia), Sofia (Bulgaria), Tallinn (Estonia), Tel Aviv (Israele) e Zagabria (Croazia).

Per aderire all’offerta, che prevede tariffe a partire da 19,99 euro, bisognare prenotare un volo entro la mezzanotte di venerdì 1° ottobre sul sito della compagnia aerea irlandese (e dunque non disponibili attraverso l’app). E per il 2022 la Ryanair si prepara ad implementare ancora di più l’offerta. “Siamo la compagnia aerea numero in Italia”, ha commentato Dara Brady, direttore marketing di Ryanair, che ha annunciato anche la consegna di 55 nuovi aeromobili di tipo 8737-8200 Gamechanger già questo inverno. Soddisfatto anche il direttore per lo Sviluppo Network della Società di Gestione Servizi Aeroporti Campani (GeSAC), Margherita Chiaramonte, che ha aggiunto: “La collaborazione tra lo scalo di Capodichino e la Ryanair è iniziata quattro anni fa, anni in cui la fiducia ha permesso di potenziare la base e incrementare le rotte, che sono passate da 19 nell’estate 2017 alle 46 di questo inverno 2021, il che si traduce in crescita economica, sociale e occupazionale per il territorio”.













