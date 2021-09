Terrore in Piazza Mercato, distrugge i vetri delle auto tirando blocchi di cemento

87 Visite

Paura a Piazza Mercato. Di notte si aggira un individuo psichicamente instabile che distrugge i vetri delle auto tirando blocchi di cemento. Borrelli: “Allertate forze dell’ordine, assistenza sociale ed Asl. Se lo avvistate non intervenite ma chiamate la Polizia.” Sono queste notti di terrore a Piazza Mercato, Napoli, dove, come diversi residenti segnalano al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, una persona (probabilmente di origini extracomunitarie) in evidente stato confusionale e di turbamento psichico si aggirerebbe scalzo per la zona scaraventando blocchi di cemento sui parabrezza delle auto in sosta. Già diverse vetture sono state trovate danneggiate e i residenti ora hanno paura. “Abbiamo allertato le forze dell’ordine ed anche avvisato l’assistenza sociale ed Asl nel caso il soggetto in questione necessiti di cure ed assistenza immediate. Chiediamo alla cittadinanza di non intervenire in maniera impropria ed incauta ma di avvertire immediatamente le forze dell’ordine nel caso si avvistasse l’uomo. “-sono state le parole del Consigliere Borrelli.













