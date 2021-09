Perimentrale di Melito nuovamente chiusa, Di Fenza: “No a scaricabarile, si riapra l’asse per evitare altri disagi alla circolazione”

189 Visite

Ancora una volta la Perimetrale di Melito, che va da viale Comandante Umberto Maddalena all’Asse Mediano, è stata chiusa al traffico. Stavolta a causa di alcuni alberi pericolanti. Dopo settimane di disagi agli utenti della strada e alla circolazione, ritorna l’incubo delle code infinite. Ritengo inaccettabile che un collegamento strategico come questo venga interrotto. Si individui presto l’ente competente a mettere in sicurezza il tratto stradale senza questo scaricabarile inutile tra la VII e l’VIII Municipalità. – Così, in una nota, l’On.Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati. Interdire nuovamente l’accesso ai veicoli è una scelta folle dopo che lo stesso cavalcavia era stato riaperto lo scorso 10 settembre. I residenti dell’area a Nord di Napoli non possono essere sempre penalizzati nei collegamenti. Invierò una nota alla Polizia Municipale, alla Città Metropolitana e alla Municipalità competente per chiedere un intervento immediato. La circolazione deve essere ripristinata quanto prima- ha aggiunto l’On.Di Fenza













