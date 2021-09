Droga e omicidio Pisa, maxi retata a Pianura

110 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che nella mattinata odierna, su

delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Direzione Distrettuale

Antimafia-, la Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare

emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, che dispone la custodia in carcere per:

BELLOFIORE Giovanni, nato a Napoli l’8.07.1986;

BRUNO Alfonso, nato a Napoli il 26.01.1978;

D’ANGELO Rosario, nato a Napoli il 18.02.1975;

FOGLIA Alfredo, nato a Napoli il 23.08.1971;

FOGLIA Vincenzo, nato a Napoli il 30.11.1991;

POLVERINO Salvatore, nato a Napoli il 16.03.1969

Ritenuti gravemente indiziati di essersi associati tra loro, costituendo una stabile struttura

organizzativa finalizzata al traffico di stupefacenti. Fatti commessi nel quartiere Pianura dal

dicembre 2016, con l’aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di agevolare le attività e gli scopi criminali dell’associazione camorristica denominata clan MARFELLA-PESCE.

LEGNANTE Maurizio, nato a Napoli l’1.03.1982;

PERFETTO Vitale, nato a Napoli l’11.06.1979

Ritenuti gravemente indiziati dell’omicidio di PISA Raffaele, avvenuto nel quartiere di

Pianura il 13.12.2016, con l’aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di agevolare le

attività e gli scopi criminali dell’associazione camorristica denominata clan MARFELLA.













