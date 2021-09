Whirlpool – Varriale e Di fenza (Moderati): “Garanzie per i lavoratori della Whirlpool”

172 Visite

“Garanzie ai lavoratori Whirlpool! Da tempo seguiamo le vicende dei dipendenti della fabbrica napoletana. La sorte degli oltre 300 lavoratori deve stare a cuore a tutte le realtà Istituzionali oltre che a tutti coloro che hanno a cuore Napoli e la Campania. Il lavoro è un aspetto fondamentale per ripresa e sviluppo. Come Moderati avremo la massima attenzione affinché i lavoratori della Whirlpool abbiano le dovute garanzia di tutela e non siano abbandonati in questa fase delicata”.













