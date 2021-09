Ultim’ora Marano, operaio cade da impalcatura: morto sul colpo

2.392 Visite

Operaio edile di Marano cade da impalcatura e muore. I fatti si sono verificati poco fa in un parco di via Del Mare, nella zona collinare della città. L’uomo, Antonio Vasto, dell’apparente età di 60 anni, era impegnato in un lavoro di rifacimento dell’intonaco di una villetta all’interno del parco delle Rondini. L’operaio è morto sul colpo, cadendo da un’altezza di sei-sette metri. Sul luogo dell’incidente i carabinieri della Compagnia di Marano e i mezzi di soccorso. I familiari della vittima sono giunti da qualche minuto sul posto. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei militari dell’Arma.













