Quarto: concerto con cantante neo melodico interrotto dai carabinieri

57 Visite

A Quarto Flegreo nella notte tra il 14 e il 15 settembre scorso i carabinieri della locale tenenza – allertati dal 112 – sono intervenuti in una corte condominiale di via trefole. Era stata segnalata musica ad alto volume. I militari dell’arma hanno constatato che si trattava di un concerto di un noto cantante neo-melodico organizzato da una residente per il 18esimo compleanno del figlio. Musica spenta e festeggiamenti interrotti, i carabinieri sanzioneranno i responsabili dell’evento non autorizzato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS