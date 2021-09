Rione Traiano, sorpreso con merce contraffatta nell’auto: denunciato

63 Visite

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in viale Traiano all’angolo con via Vicinale Cupa Cintia un uomo a bordo di un’auto ed hanno rinvenuto, all’interno del bagagliaio, diversi capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti e, sotto il sedile lato passeggero, 5230 euro.

Il conducente, un 23enne napoletano, è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione; inoltre, gli è stata contestata una violazione del Codice della Strada per mancanza della revisione periodica.

Infine, nella stessa notte, i poliziotti, con il supporto di una volante del Commissariato Scampia, hanno effettuato un controllo all’interno di uno stabile di via Giuseppe Fava dove hanno rivenuto, occultate nel montante di un cancello, 90 bustine con 90 grammi circa di marijuana e 45 stecche di hashish del peso di circa di 142 grammi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS