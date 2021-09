Qualiano, posizionata la stazione mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria

98 Visite

Questa mattina – come da nostra richiesta pervenuta all’Arpac – è stata posizionata all’interno dell’isola ecologica del comune di Qualiano, una stazione mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria.

La stazione è già in funzione e sta già facendo il proprio lavoro inviando i dati in tempo reale all’Agenzia regionale per la protezione ambientale.