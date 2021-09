Infermiere indagato: il sindacato esprime solidarietà al collega confidando nel lavoro della magistratura

180 Visite

Dipendente del Monaldi indagato: il sindacato esprime solidarietà al collega confidando nel lavoro della magistratura. In una nota ufficiale, la Uil Fpl dell’ospedale dei Colli, ha così espresso la propria solidarietà e confidando in un accertamento rapido delle responsabilità. “ Apprendiamo da fonti di stampa locale del coinvolgimento del nostro collega B.B. – coordinatore infermieristico – in un procedimento penale che lo vede accusato di aver sottratto beni personali a un paziente ricoverato nel reparto dove presta servizio, nel pieno della c.d. seconda ondata del Covid. Esprimiamo con forza e convinzione la nostra solidarietà e l’affettuosa vicinanza al collega, persona che ha sempre dimostrato professionalità, competenza, discrezione, onestà, solidarietà, disponibilità e affidabilità, nei confronti dei pazienti dell’azienda, dei colleghi e di tutto il personale medico e infermieristico, anche e soprattutto durante i momenti più duri dell’emergenza pandemica in corso, nonostante le enormi difficoltà organizzative in cui si operava in quel momento di lavoro. Confidiamo nel lavoro della Magistratura affinché accerti la verità e consenta a lui e al reparto di continuare serenamente a prestare servizio”.

