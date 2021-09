Cade dal balcone a 6 metri d’altezza: grave bimba di 4 anni

115 Visite

È ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Novara una bambina di 4 anni caduta oggi pomeriggio da un balcone del primo piano di un palazzo di edilizia popolare in viale Volta, a Novara. Sul posto per le indagini i carabinieri della stazione cittadina.

La dinamica

Da una prima ricostruzione sembra che la piccola, giocando, si sia arrampicata sul parapetto cadendo sul marciapiede sottostante da circa 6 metri. Soccorsa dai genitori è stata poi trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. Una vicina in lacrime ha raccontato di aver visto la piccola in braccio ai genitori in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.













