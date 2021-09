“Non ti pago”, torna in scena a Napoli: tabaccaio in fuga con Gratta e vinci da 500mila euro. E’ caccia all’uomo

134 Visite

“Non ti pago”. La vicenda richiama il noto film di Eduardo De Filippo, ma qui c’è poco da ridere. Di certo c’è che quella andata in scena venerdì mattina nel cuore di Napoli, in una tabaccheria del rione Materdei, ha il sapore surreale di una sequenza da commedia, uno di quei casi in cui i fatti superano la fantasia e la fiction si fa storia di quartiere. Una pensionata ha appena tentato la fortuna giocando i numeri al Lotto, per l’estrazione della sera. Intanto con la monetina scopre i tasselli del primo Gratta e Vinci acquistato per cinque euro, sai mai che sia la volta buona. Nulla di fatto. Poi prova il secondo. «Aspetta, possibile che sia davvero la volta buona?» Così sembra. Ma lei non ci crede. Non crede ai propri occhi. Che ci vedono ancora bene, sì, ma insomma l’età avanza, gli anni sono quasi settanta, e magari si sta sbagliando. Così chiede al ragazzo che lavora nella tabaccheria di verificare: «Giovanotto, ma davvero ho vinto 500 mila euro?». È il primo premio, una cifra notevole che porta con sé il sogno di una svolta nella vita di una famiglia umile, gente che lavora, di certo non ricca. Il dipendente verifica, il cartoncino parla chiaro ma la somma è alta e bisogna esserne certi. E così passa il biglietto al titolare che si trova nel retrobottega. Ma l’uomo incredibilmente intasca il tagliando vincente, indossa il casco e fugge in scooter. Un gesto impulsivo e naturalmente insensato: raccolta la denuncia della signora, infatti, i carabinieri della compagnia Stella hanno chiesto ai Monopoli di sospendere la validità dell’intero blocchetto da cui provenivano i due Gratta e vinci, non esistendo una fotocopia del tagliando vincente. Ora il tabaccaio è ricercato per furto, i suoi parenti negano l’accaduto, i commercianti vicini si dicono convinti che «tornerà e restituirà tutto, perché è una brava persona» e la signora che si è vista soffiare il biglietto sotto al naso vive ore d’angoscia. Nemmeno a dirlo, la notizia, nel rione, è rimbalzata di porta in porta e, naturalmente, come a chiudere un cerchio, in tanti si sono recati in ricevitoria per giocarsi i numeri legati alla storia.













