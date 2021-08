La voce del cittadino. Marano a secco. I cittadini: “Non si degnano nemmeno di avvisare”

272 Visite

Gentile Direttore, Le scrivo ormai presa dalla disperazione, non ricordo più da quando nel nostro Comune c’è l’usanza, l’arroganza forse rende meglio l’idea, di non avvisare la cittadinanza delle interruzioni programmate per guasti, della fornitura idrica. Chiamare il centralino comunale è un’impresa, un messaggio registrato risponde: “… gli uffici comunali sono aperti dal lunedì al venerdì… “, ripetendo così all’infinito. Così ogni volta tocca chiamare i vigili che, per fortuna, o per forza di cose, rispondono e informano per quel che possono. Mi chiedo: ” Ma dove sono i Commissari?”, prima eravamo in balìa della ditta, o scusi, della giunta Visconti, ma adesso? Spero voglia sempre tenerci informati, scusi lo sfogo, ma è solo un primo passo. Mi auguro che i cittadini onesti ci mettano anch’essi la faccia e comincino a denunciare.

M. D. V.













