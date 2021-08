Al Maradona la vittoria del Napoli: Venezia battuto 2-0

47 Visite

Buona la prima. Il Napoli di Spalletti fa il suo dovere liquidando il Venezia (2-0) al debutto in campionato, caratterizzato dal ritorno dei tifosi sugli spalti del Maradona. Il successo ha un sapore forte considerando l’espulsione di Osimhen al 24’ del primo tempo per una manata ad Heymans nel tentativo di liberarsi dalla marcatura. L’assenza è pesante: il Napoli gioca per più di un’ora in dieci e poi perde per infortunio anche Zielinski, fuori per una botta al ginocchio. Gli azzurri sbloccano il risultato nella ripresa. Il protagonista è Lorenzo Insigne, il più acclamato dai 20mila presenti al Maradona: sbaglia un rigore, poi si riscatta dopo cinque minuti sempre dagli undici metri e spiana la strada al successo, blindato dal 2-0 di Elmas, subentrato a Zielinski nel primo tempo.













