Afragola, carabinieri arrestano pusher 16enne. Nel borsello tre varietà di droga

I carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 16enne del posto già noto alle ffoo.

Durante un controllo ad un detenuto ristretto ai domiciliari i militari sono stati attirati dall’evidente nervosismo del giovane, presente in casa.

Hanno poi scoperto che la fonte della sua agitazione fosse un borsello che stringeva e al cui interno erano occultati 62 grammi di marijuana, 14 di hashish e 8,5 di cocaina. Con la droga anche 50 euro in contante ritenuto provento illecito.

Finito in manette, il 16enne è stato tradotto al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.













