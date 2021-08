Giugliano, la storia di Hedi Hamza. Da 10 anni scrive a sindaci e prefetti per avere un lavoro. “Non ho spinte politiche, altri hanno ottenuto favori”

227 Visite

Stiamo per raccontarvi la storia di un cittadino italiano, originario della Tunisia, residente a Giugliano. L’uomo da molti anni chiede alle Istituzioni un posto di lavoro. La moglie è malata e lui ha scritto a tutti: dal Presidente della Repubblica al prefetto di Napoli, passando per sindaci e commissari prefettizi di Giugliano. Ha scritto anche alla ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, Tekno Service, e racconta che non glielo danno “un posto” perché non ha spinte politiche.

“Purtroppo ad oggi nessuno ha preso a cuore la mia situazione, sono veramente disperato“, così il cittadino si rivolge alla nostra redazione.

Si chiama Hamza Hedi, nato in Tunisia, residente a Giugliano, cittadino italiano, sposato con la signora Filomena, padre di due figli. La moglie fa la casalinga e i figli, Ali e Sofia, sono entrambi disoccupati. Disoccupato da molto tempo e con un mutuo per l’acquisto della prima casa, ancora da pagare che scadrà nel 2031.

Nel 2008, il signor Hedi ha lavorato come operaio edile presso una società con sede a Melito.

Riportiamo la sua richiesta indirizzata al Presidente della Repubblica, al Prefetto di Napoli, al Ministero del Tesoro e alla Direzione della Banca D’Italia.

“Nell’anno 2002, al fine di fare un favore a mio suocero Giovanni, acconsentì per fare da garante per accedere ad un prestito di euro 85.000,00, mettendo a disposizione della banca , come garanzia del prestito, la propria casa. Purtroppo, per una fatalità , nel mese di marzo 2009, mio suocero venne a mancare in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Salerno-Reggio Calabria.

Successivamente, solo dopo tale decesso il sottoscritto venne informato dalla Banca Unicredit, dove mio suocero aveva avuto accesso al mutuo, che lo stesso era ancora debitore nei confronti della Banca di euro 50.000,00, e per tale problema, la banca stava provvedendo a mettere all’asta la mia casa, frutto di tanti sacrifici da parte mia e di mia moglie.

Dopo tante vicissitudini, e grazie anche al vostro interessamento, finalmente la Banca Unicredit ha accettato di rinegoziare il precedente mutuo senza mettere all’asta la mia casa, e per i prossimi venti anni sarò costretto ad accollarmi tale mutuo.

Egregio Sig. Prefetto, Le sarai eternamente grato se potesse prendere a cuore la mia situazione lavorativa, facendo leva sulle sue conoscenze, poiché è da circa 6 mesi che il sottoscritto è stato licenziato dalla ditta dove lavorava come operaio, per sopraggiunta mancanza di lavoro.

Faccio appello alla sua sensibilità affinché possa intervenire presso le autorità del Comune di Giugliano per una possibile collocazione lavorativa anche presso l’azienda Tekno Service srl, che attualmente gestisce la raccolta rifiuti nel mio comune di residenza.

Faccio presente che ho presentato presso tale azienda anche il mio curriculum vitae, ma a tutt’oggi non ho avuto nessun riscontro.

Purtroppo ho fatto vari colloqui con i sindaci ed anche con i commissari prefettizi che si sono succeduti al Comune di Giugliano, ognuno ha promesso il suo interessamento, ma fino ad oggi nella è cambiato della mia posizione. In attesa di un suo riscontro, Le porgo distinti saluti“.

Ecco cosa ha scritto Hedi ai commissari prefettizi: “Chiedo alla S.V. di essere informato sulle iniziative intraprese su indicazione dal segretario Generale della Presidenza della Repubblica, per risolvere il problema dello scrivente. Inoltre, fa presente di essere a conoscenza che a breve ci sarà la necessità di nominare un custode presso il mercato ortofrutticolo di Giugliano“. Oltre a tale proposta, c’è anche quella di lavorare come custode della piscina comunale.

Hamza Hedi si trova tutt’oggi senza un lavoro, tutte le sue richieste sono rimaste inascoltate.













