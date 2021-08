Camorra, Maria Licciardi e quella volta che dovette chiedere aiuto a “Petruocelo” e Nuvoletto. Ecco i passaggi integrali dell’ordinanza

138 Visite

Pubblichiamo uno stralcio dell’ordinanza che ha portato in carcere Maria Licciardi, arrestata pochi giorni fa a Ciampino dai carabinieri del Ros.

Maria Licciardi ha continuato, ininterrottamente, a partire dalla sua scarcerazione, a dirigere il clan Licciardi da lei promosso, diretto ed organizzato, procacciando, in una momentanea condizione di difficoltà dell’organizzazione, le risorse economiche indispensabili al sostentamento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie, facendo leva su consolidati e costantemente preservati rapporti di alleanza e mutua solidarietà con analoga consorteria, il clan Polverino di Marano, che non esitava ad erogare alla Licciardi, in quanto capo del sodalizio mafioso, un prestito di 150.000,00 euro, senza alcun interesse.

La vicenda è estremamente rilevante sotto diversi profili: in primo luogo perché attesta il ruolo dirigenziale di Licciardi Maria, già a partire dall’anno 2012, che in un periodo di difficoltà per il clan, dovuto allo stato detentivo di molti affiliati, alcuni dei quali aventi ruoli di direzione delle diverse articolazioni territoriali, riusciva ad assicurare le risorse necessarie a conservare le condizioni di coesione interna e fedeltà degli affiliati, perseguendo le finalità dell’associazione da lei diretta, mirate alla conservazione del controllo delle attività criminali dell’area napoletana.

Inoltre, la vicenda consente la rilettura di precedente, parziale, materiale investigativo su cui è stata fondata la decisione di annullamento da parte del Tribunale del Riesame di Napoli, del 17.7.2019, della Ordinanza n.2A6119, emessa nei confronti di Licciardi Maria, dal GIP di Napoli, in data 30.4.2019, per il reato di cui all’art.416 bis c.p., contestato con condotta perdurante a tutto il 2016. Il Tribunale del Riesame, infatti, analizzando una conversazione intercorsa in data 6.7 .2012 tra i fratelli Tolomelli Giuseppe e Vincenzo, che commentavano le difficoltà economiche in cui versava all’epoca la “Masseria Cardone “, ovvero il clan Licciardi, cui era stata “tolta” la piazza di spaccio di Melito da giovani leve degli “scissionisti”, evidenziava che dal tenore della citata conversazione si evinceva:

– lo scemato potere criminale di Maria Licciardi che, per riprendersi la piazza di spaccio di Melito, era stata costretta a chiedere aiuto a Tolomelli e ad Aieta Antonio;

– il venir meno degli accordi presi all’interno della “vecchia” Alleanza e la perdita di potere della Licciardi, incapace di parlare con “i giovani” per pretendere il rispetto di quello che era un suo territorio, sintomo questo della sua estraneità al nuovo direttorio.

Ebbene la vicenda emersa nel presente procedimento, ricostruita grazie alle intercettazioni e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Simioli Giuseppe, alias ‘o Petruocelo (nella foto), che ha iniziato a collaborare con la giustizia in epoca recentissima, da gennaio 2021, consente di ribaltare tale ricostruzione poiché da essa emerge, invece, lo spessore criminale della Licciardi, che in una fase di oggettiva difficoltà di gestione delle attività criminali del sodalizio, otteneva immediatamente e senza pattuizione di alcun interesse per una restituzione, un consistente prestito di danaro dal clan Polverino di Marano, in ragione

dei consolidati rapporti di alleanza e mutua solidarietà tra consorterie criminali, che veniva restituito in un breve lasso temporale, di circa cinque o sei mesi. Tali circostanze denotano da un lato la immutata “credibilità ed affidabilità criminale” di Licciardi Maria presso le

altre consorterie criminali legate alla Alleanza, dall’altro la sua capacità di “governare” il clan Licciardi anche in un momento delicato, adottando scelte intelligenti, funzionali al superamento delle difficoltà ed al rafforzamento del potere criminale del sodalizio. A tal proposito basti osservare che, stando alle dichiarazioni del collaboratore, la consistente somma di denaro fu restituita da Licciardi Maria in pochissimo tempo, a dimostrazione che in breve tempo il sodalizio ebbe recuperato forza e produttività.

Venendo alla ricostruzione dei fatti, nel corso delle operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti registrate all’interno dell’abitazione di LICCIARDI Maria, emergeva la sua preoccupazione per la scelta intrapresa da SIMIOLI Giuseppe, esponente di vertice del clan Polverino, di collaborare con la giustizia. In particolare la Licciardi spiegava, in due diverse conversazioni, la prima con DE VITA Ciro e l’altra con VACCARO Serafina come, sebbene non avesse mai conosciuto SIMIOLI di persona, dopo che era stata scarcerata, gli aveva “mandato un’imbasciata” chiedendogli un prestito di circa 150 mila euro per pagare gli stipendi agli affiliati e alle famiglie dei detenuti, denaro che aveva restituito dopo pochi mesi.

Stralcio di conversazione tra LICCIARDI Maria e DE VITA Ciro del marzo 2021:

“…omissis. .. Io con questo tre quattro anni fa, io a lui personalmente non lo conosco, gli mandai un’imbasciata che mi servivano 150 mila euro per pagare le mesate, lui me li mandò e dopo un mese glieli rimandai, però a me non mi conosce.. omissis …”.

Stralcio di conversazione tra LICCIARDI Maria e VACCARO Serafina del 23.03.2021:

“…omissis…io non ci ho avuto a che fare con lui personalmente, mai. Però quando uscii (ndr, LICCIARDI Maria risulta scarcerata), venni qua in mezzo, non stavano dando le mesate ai carcerati,…incomp…stavamo un poco inguaiati e gli mandai l’imbasciata a lui (ndr. a Peppe SIMIOLI…incomp… glieli davo. Devo dire la verità…incomp…io dopo due mesi puntuale glieli mandai, solo questo rapporto qua, non lo so che..omissis”.

Tale circostanza, come si è detto, veniva confermata dal collaboratore di giustizia SIMIOLI Giuseppe nel verbale di interrogatorio del 16 aprile 2021, quale, pur confermando di non aver mai conosciuto di persona LICCIARDI Maria, riferiva quanto segue:

“Mi chiedete se abbiamo mai dato soldi al clan Licciardi; ricordo che nel 2012-2013 venne

Antonio NUVOLETTA per dirmi che Maria LICCIARDI aveva bisogno di 100 mila euro. Ricordo che le mandammo, tramite Antonio Nuvoletta, questa somma di denaro che fu poi restituita, non ricordo però come ed in quanto tempo. Preciso però che io Maria LICCIARDI non l’ho mai vista di persona. I soldi da prestare a Maria Licciardi furono presi da Antonio NUVOLETTA dai proventi delle nostre attività nel traffico di droga. Ovviamente le furono prestati senza richiedere alcun interesse …Se non vado errato vennero restituiti in circa cinque sei mesi…

Nel corso della rilettura preciso, facendo mente locale, che se non erro, Maria Licciardi restituiva al mese 10 o 20 mila euro. Il collaboratore indicava gli anni 2012 e 2013 quale riferimento temporale in cui gli era pervenuta la richiesta di denaro da parte di LICCIARDI Maria. Dagli accertamenti compiuti a riscontro della dichiarazione resa dal Simioli risulta che in quel periodo SIMIOLI Giuseppe era latitante;

– il soggetto indicato come Nuvoletta Antonio, da identificarsi in NUVOLETTO Antonio, affiliato al clan Polverino, era, all’epoca, libero;

– LICCIARDI Maria risultava libera dal 21.12.2009, data della sua scarcerazione.

Era, inoltre, evidente che la necessità di denaro per pagare le “mesate” ai detenuti, da parte di LICCIARDI Maria in qualità di capo clan, fosse motivata da due circostanze, tra loro complementari:

– lo stato di detenzione di numerosi affiliati del clan, cui conseguiva la necessità di dare

sostentamento alle loro famiglie per evitare chiaramente defezioni collaborative;

– l’assenza sul territorio di soggetti o esponenti apicali cui la LICCIARDI avrebbe potuto affidare l’esecuzione di attività delittuose da cui ricavare i proventi per pagare le mesate.

E’ proprio Maria LICCIARDI a fornire gli elementi di tale lettura dei fatti allorquando,

rivolgendosi a VACCARO Serafina, per giustificare la necessità della richiesta di denaro avanzata a SIMIOLI, esclamava “venni qua in mezzo, non stavano dando le mesate ai carcerati,…incomp… STAVAMO UN POCO INGUAIATI.

Dagli accertamenti effettuati è emerso, con particolare riferimento all’anno 2012, che diversi esponenti di vertice del clan LICCIARDI risultavano detenuti, in particolare:

– LICCIARDI Vincenzo risultava detenuto dal 07.02.2008 con scadenza pena definitiva indicata nel 06.06.2030;

– LICCIARDI Pietro risultava detenuto dal 09.07.2008 al 23.08.2013; dal 28.11.2012 con

scadenza pena indicata nel25.07 .2028;

– LICCIARDI Giovanni risultava detenuto dal 09-07.2008 al 11.07-2014 e dal 16.01.2015 al

9. I 0.2015;

– ABBATIELLO Paolo risultava detenuto dal 20.02.2009 al 08.12.2012; dal 04.04.2014 al

06.04.2014;

– CLIMENI Francesco risultava detenuto dal 09.07.2008 al 22.07.2008; dal 21.06.2012 al

22.11.2013;

– ERRICHELLI Antonio risultava detenuto dal 09.07.2008 al 15.07.2010; dal 17.11.2011 al

10.05.2013;

– LEVA Gianfranco risultava detenuto dal 09.07.2008 al 07.07.2010; dal 24.10.2013 al

30.09.2014; dal 27 .04.201 5 al ll.ll.2017 ;

– CIRELLI Gennaro risultava detenuto dal 09.07 .2008 al 13.09.2014;

– ESPOSITO Renato risultava detenuto dal09.07.2008 al 2A.1A.2015;

– BRUNO Antonio risultava detenuto da|09.07.2008 al 28.12.2016;

– CARELLA Luigi risultava detenuto dal 06.07 .2007 al 22.11.2A17;

– TRAMBARULO Ciro risultava detenuto da|09.07.2008 al 23.08.2013;CESARANO Giovanni risultava detenuto dal 06.07 .2007 con scadenza pena t6.05.2027 .

La qualificazione giuridica della condotta.

Così ricostruita la vicenda, deve ritenersi integrato il reato di ricettazione, aggravato dalla finalità di agevolare il sodalizio di stampo mafioso denominato clan Licciardi, sussistendo tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Risulta, infatti, accertato che Licciardi Maria ricevette da Simioli Giuseppe, esponente di rilievo del clan Polverino, una consistente somma di denaro, consapevole della provenienza delittuosa di tale ingente somma, in quanto derivante dalle attività illecite, a lei ben note, compiute da analoga consorteria criminale, cui si rivolse per ottenerla. E’, inoltre, certa l’estraneità della Licciardi alla commissione del reato presupposto di traffico di sostanze stupefacenti commesso da soggetti appartenenti al clan Polverino, come precisato dal collaboratore di giustizia, Simioli Giuseppe.

Va, inoltre, evidenziato che ai fini della configurazione del reato di ricettazione non rileva la condotta successiva alla ricezione volta al conseguimento dell’ingiusto profitto e, dunque, quale fosse la destinazione del denaro, elemento che rileva, invece, ai fini della configurazione dell’aggravante della agevolazione mafiosa.

La storia giudiziaria di LICCIARDI Maria. In data 14.6.2001 LICCIARDI Maria viene arrestata, dopo ben due anni di latitanza nel corso dei quali viene ritenuta tra i trenta criminali più ricercati d’Italia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 31.05.99, per i reati di associazione mafiosa, estorsione e riciclaggio. Scarcerata il 21.12.2009, viene sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Viene condannata per la condotta partecipativa alla c.d. Alleanza di Secondigliano con sentenza nr. 42861 03, emessa in data 16.05.2003 dalla VII sezione del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 13.04.2005 (reato accertato nel 1998 con condotta perdurante e, quindi, fino alla data della sentenza del 16.5.2003). Viene, altresì, condannata, quale vertice dell’Alleanza di Secondigliano, con sentenza nr. 9100/07 della IX sezione del Tribunale di Napoli, emessa in data 30.10.2007, confermata dalla Corte d’Appello di Napoli in data 20.10.2009, irrevocabile 11 13.07 .201 1. In detta sentenza viene dato atto che Maria LICCIARDI, unitamente al fratello Vincenzo, al marito Antonio TEGHEMIE’, detto “James” o “Tartufon”, e ad Edoardo CONTINI, assume la direzione dell’associazione camorristica denominata “Alleanza di Secondigliano”. Di pregnante valore probatorio è la conversazione intercettata nel carcere di Benevento in data 20,10.2001, tra LICCIARDI Maria, detenuta, ed il marito TECHEMIE’ Antonio (il quale – attesi gli arresti e le latitanze – all’inizio degli anni 2000 assunse le redini del clan, sotto la costante direzione della moglie), conversazione, già riportata nel precedente paragrafo sull’esistenza ed operatività del clan Licciardi e dell’Alleanza di Secondigliano, in cui, come già esposto, vengono trattati diversi rilevantissimi argomenti, come la distribuzione mensile delle “paghe” da parte del clan LICCIARDI in favore degli affilati e la del collaboratore SARNO Costantino operata in modo congiunto dai tre clan dell’Alleanza di Secondigliano. In data 30.04.2019 il Gip del Tribunale di Napoli ha emesso, nell’ambito del procedimento penale a carico di ACANFORA Ciro + altri, ordinanza di custodia cautelare, nr. 206/2019 R.OCC, nei confronti di LICCIARDI Maria per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., contestato con condotta perdurante a tutto il 2016, con il ruolo di promotore e di vertice dell’associazione mafiosa denominata ALLEANZA DI SECONDIGLIANO.

In data 11.07 .20L9 i[ Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato, per carenza di gravità indiziaria, la misura cautelare emessa nei confronti di LICCIARDI Maria, che comunque non era stata eseguita in quanto l’indagata si era resa irreperibile. Il Tribunale del Riesame ha motivato l’annullamento sostenendo che le dichiarazioni, de relato, di Lo Russo Mario, chiamante in correità, non intraneo né al clan Licciardi né all’Alleanza di Secondigliano, fossero generiche circa il ruolo apicale della Licciardi e prive di riscontri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS