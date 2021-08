Napoli e provincia, spaccio, furti e possesso armi: tutti gli arresti della giornata

Scampia: arrestati due spacciatori. Ieri sera gli agenti dei Commissariati Scampia e Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato presso i porticati degli edifici del lotto SA/1 in via Giuseppe Fava

due uomini che consegnavano qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso di 24 bustine contenenti 24 grammi di marijuana, 20 involucri con 5 grammi circa di cocaina e 315 euro.

Domenico Esposito e Francesco Pio Esposito, napoletani di 48 e 19 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Corso Umberto I: ruba in un B&B ed in un hotel. Arrestato. Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Umberto I per la segnalazione di furto presso un bed & breakfast.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato un uomo con una grossa busta trovandolo in possesso di un cacciavite con il quale aveva forzato la porta d’ingresso della struttura dalla quale aveva asportato vari utensili da lavoro e generi alimentari.

Gli operatori hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva già commesso un furto presso un hotel di via Nuova Marina, impossessandosi di una bottiglia di vino e alcuni generi alimentari.

Luca Leperino, 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato. Venerdì pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile hanno controllato in corso Arnaldo Lucci un uomo a bordo di un’autovettura trovandolo in possesso di un revolver caricato con cinque cartucce calibro 6.35.

Gianluca Tarantino, 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di arma comune da sparo, relativo munizionamento e ricettazione; inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo perché priva di copertura assicurativa.