Capelli e barba, tempo di vacanze: i consigli di Daniele Maisto

Avete messo tutto in valigia? I capelli sono a posto? Beh, non dimenticarti di dare l’ultima spuntata a capelli e barba.

Come sempre, per tutto il mese di agosto resteremo aperti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti!!! (scarica subito l’app per scoprire la disponibilita Google Play Store e App Store)

Se già ci conosci, sai che la nostra fonte di ispirazione sei tu!

Il vostro sorriso alla fine di un trattamento è la nostra soddisfazione più grande!

Vogliamo incoraggiarti ad essere autentico, ad esplorare la tua personalità e renderti libero di manifestare la tua unicità!

Vi aspettiamo in salone in Corso Europa 147 a Marano di Napoli per scambiarci consigli e contenuti,

sul mondo dell’hairstyling … e non solo!

Vi aspettiamo in salone in Corso Europa 147 a Marano di Napoli













