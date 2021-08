Marano, Ersilia Baiano compie 100 anni. I festeggiamenti a San Marco

100 Visite

La comunità di San Marco (e non solo) in festa per i cento anni di Ersilia Baiano, nata il 5 agosto del 1921. I festeggiamenti della maestra, molto nota a Marano, si terranno alle 10 nella chiesa di San Marco. Ersilia nacque e abitò proprio nei pressi della chiesetta della zona periferica di Marano, fino a quando non convolò a nozze con Vincenzo Del Zoppo, anch’egli molto noto in città, in quanto proprietario di un negozio di generi alimentari in via Merolla, da tutti conosciuto come “Vicenzino ‘o spaccio”. Ersilia, mamma di quattro figli, ha otto nipoti e 4 pronipoti. Ora vive in via Nicolardi, a Napoli, ma ha sempre conservato un rapporto speciale con la sua città di origine. E’ lucidissima e ha tanto da raccontare alle nuove generazioni: ha vissuto la guerra, il dopoguerra, il boom economico. Alla cerimonia di oggi parteciperà tutta la frazione di San Marco.













