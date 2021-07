A Positano uomo a spasso al guinzaglio come un cane, la foto diventa virale

129 Visite

Sta facendo il giro del web la foto che immortala un uomo passeggiare a quattro zampe e al guinzaglio come un cane. L’episodio è accaduto ieri nella centralissima via dei Mulini, a Positano. Tanto lo stupore alla vista della strana coppia da parte dei residente della città e turisti. Protagonisti una donna che teneva letteralmente al guinzaglio il proprio uomo.

Possiamo tranquillamente far rientrare lo strano episodio in quello che è un gioco di ruolo chiamato “petplay” che viene inserito tra le pratiche sadomaso e kinky. Il gioco prevede che una persona assuma i comportamenti, la postura e le sembianze di un determinato animale, in questo caso di un cane.

Tra lo sconcerto dei presenti non è mancato chi ha deciso di giocare i numeri al lotto. I numeri gettonati sono 22 i pazzi; 32 il cane e 57 farsi spazio tra la folla.













