Marano, scuola Massimo D’Azeglio: report “Programma Scuola Viva”

Il progetto ha visto il coinvolgimento dei seguenti Partners:

ü L’Associazione DIVERSAMENTALITA’, di promozione sociale, che si occupa di informazione, sensibilizzazione e formazione per il benessere psicofisico. Promuove ed adotta attività atte a superare ogni tipo di cultura dell’emarginazione. Gestisce strutture e servizi di carattere sociale e scolastico.

ü L’associazione SLOW FOOD ITALIA CONDOTTA DI NAPOLI è una delle 32 condotte SLOW FOOD in cui è stato diviso il territorio nazionale ed è impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. Conoscere il cibo che si porta in casa, può aiutare il pianeta.

ü L’ ASD BLUE DEVILS, nasce a luglio 2013 in continuità con la ASD NAPOLI NORD fondata nel 1989. L’ASD NAPOLI NORD è una storica e rinomata scuola calcio che vanta al suo attivo, oltre 80 piccoli atleti ceduti a società professionistiche, oltre a tanti altri sistemati in serie inferiori della Lega Nazionale Dilettanti.

ü L’associazione DEL BELLO OGGETTIVO con sede in Napoli alla Via Vincenzo Tiberio, 14, svolge da tempo attività nel campo degli eventi culturali ed artistici e cura la pubblicazione del periodico mensile URBIS.

I NOSTRI SAPORI

Contenuti e obiettivi

Avvicinare le famiglie degli alunni alla conoscenza delle basi della biscotteria e contemporaneamente:

– offrire occasioni d’integrazione creando l’opportunità di esperienze sociali positive e piacevoli;

– accrescere l’interazione, il contatto interpersonale e la socializzazione tra genitori che vivono nella stessa realtà;

– educare al giusto valore del cibo nel rispetto di chi produce in armonia con il territorio e le tradizioni locali;

– rafforzare l’identità attraverso il rispetto delle regole di vita comunitaria e di quelle di educazione alla salute.

Impiegare tecniche corrette di utilizzo degli alimenti e dei prodotti di qualità a denominazione di origine.

Utilizzare strumenti ed attrezzature per contribuire alla conoscenza della biscotteria regionale e nazionale.

Partecipanti

12 Genitori degli alunni delle scuole del territorio con priorità per quelli della Scuola primaria, per favorire una continuità di coinvolgimento nelle attività della scuola.

Durata e articolazione. Descrizione temporale del modulo

Modulo di 30 ore

Fasi operative: lezioni on line di 2 ore ciascuna per 15 incontri per un totale di 30 ore

Inizio: Marzo

Termine: Maggio

Partner, esperti, tutor

L’Associazione Slow Food Italia Condotta Di Napoli ha fornito come esperto lo Bachery Chef Aldo Pagliuca responsabile della realizzazione didattica del modulo affiancato da un docente tutor interno della scuola la prof.ssa Marinella Iannaccone.

Risultati

Ha offerto occasioni d’integrazione creando opportunità di esperienze sociali positive e piacevoli contribuendo a diffondere gli strumenti di riconoscimento della qualità degli alimenti ed il modello alimentare mediterraneo nel rispetto della tradizione della biscotteria classica.

Conclusioni

Le Scuole, in qualità di Agenzie Educative hanno il dovere di accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita, adeguandosi ai cambiamenti sociali, economici e culturali e sviluppando azioni mirate, fondate sui principi di inclusività, parità di trattamento, eguaglianza, inoltre hanno il compito e aprirsi al territorio non solo come centro culturale ma anche formativo.

La Scuola Secondaria di Primo Grado, Massimo D’Azeglio, attraverso la realizzazione del progetto Ieri, Oggi e Domani – IV Annualità ha inteso incrementare l’offerta scolastica ordinaria con attività basate su metodologie non tradizionali e con attività formative. Tali interventi hanno permesso agli alunni, genitori e giovani del territorio una crescita ed uno sviluppo di consapevolezza culturale e formativa.

Referenti del progetto Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Amodeo Sofia dott.ssa Antonietta Maglione

Prof. Sgariglia Biagio