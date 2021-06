OTTO CHILI DI HASHISH IN CANTINA, ARRESTATO 36 ENNE DI MARANO

601 Visite

Otto chili di hashish nascosti in cantina, i carabinieri di Marano arrestano Francesco Schiattarella. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 60 mila euro. Durante una perquisizione domiciliare, i militari della sezione operativa hanno rinvenuto in una cantinola ben 24 buste contenenti complessivamente 8 chili di marijuana già essiccata e pronta per lo smercio. Con lo stupefacente anche un “kit” per il confezionamento delle dosi. Finito in manette, Schiattarella è stato sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS