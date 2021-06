Arresto cardiaco per Eriksen durante Danimarca-Finlandia. Filtrano notizie positive: è cosciente e respira autonomamente

408 Visite

Momenti di terrore in campo durante Danimarca-Finlandia. Christian Eriksen è caduto improvvisamente a terra perdendo i sensi verso la fine del primo tempo. Immediatamente soccorso dallo staff medico, il giocatore dell’Inter è stato sottoposto a massaggio cardiaco in campo e poi trasportato in ospedale.

A seguito dell’emergenza medica che ha coinvolto il giocatore danese Christian Eriksen, si è svolta una riunione di emergenza con entrambe le squadre e gli ufficiali di gara e ulteriori informazioni saranno comunicate alle 19:45 CET. Il giocatore è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato. E’ cosciente, secondo quanto comunicato dall’Uefa.













