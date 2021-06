Capelli ricci uomo: i consigli per un look impeccabile di Daniele Maisto

27 Visite

Chi fa i conti con una chioma mossa e capricciosa vacilla regolarmente tra l’innamoramento spassionato per i propri capelli e giornate di incontrollabile follia!

Ma esistono pratiche di routine che aiutano a mantenere alto l’amore e gestire i capricci dei ricci ribelli?

Certamente sì e si tratta di trucchi semplici e veloci che aiutano ad avere ricci definiti e capelli sani.

Di solito i capelli ricci tendono ad essere secchi, lo shampoo resta un potente alleato di bellezza e benessere, diluiscilo con un po’ di acqua e applicalo sulle radici, quasi tralasciando le punte, e concentrati sulla pulizia corretta del cuoio capelluto facendo un delicato massaggio con la punta delle dita.

La chiave è utilizzare prodotti appositamente pensati per i capelli ricci dell’ uomo, che sono senza solfati e senza alcool.

Questi ingredienti infatti sono colpevoli di seccare davvero i capelli, quindi evitali a tutti i costi!

Una volta alla settimana applica una maschera adeguata per idratare a fondo i capelli!

Se hai capelli molto secchi prima del lavaggio (sempre una volta a settimana) fai un impacco idratante di olio di mandorle dolci, e lascia in posa almeno mezz’ora.

Ti suggeriamo di provare ad asciugare delicatamente i capelli con una maglietta di cotone o con un panno di lino strizzando delicatamente l’acqua residua. Non strofinare con un asciugamano rigido, perché farlo può aprire le cuticole rendendo i capelli crespi!

Se la stagione è bella puoi scegliere di asciugare i capelli all’aria aperta. Se invece la stagione è ancora quella fredda, se non ami asciugare i capelli al sole oppure hai poco tempo, usa un diffusore. Mettiti a testa in giù e tieni saldamente il diffusore sul cuoio capelluto, senza spostarlo troppo.

Scegli prodotti ideati appositamente per i capelli ricci, come il siero che attiva il ricciolo, o semplicemente applica un po’ di olio di argan. Non giocare con i capelli e non passarci sopra le dita mentre si stanno asciugando, perché questo rischia di farli diventare crespi, il che, ammettiamolo, è proprio quello che vuoi evitare!

MAI, MAI pettinare i capelli ricci! Sul serio, se possiedi anche solo una spazzola, sbarazzartene subito!

Pettina i capelli solo con un pettine a denti larghi prima della doccia o delicatamente con le dita dopo la doccia.

Ricorda che i capelli bagnati sono più inclini alla rottura, quindi sii super paziente e delicato.

Infine non possiamo non suggerirti di rivolgiti a professionisti esperti, perché con un fantastico taglio di capelli, in grado di adattarsi perfettamente ai tuoi capelli naturalmente ricci, ha maggiori probabilità di farti desiderare e apprezzare da tutti! Non perdere questa occasione di migliorare il tuo aspetto vai sul nostro sito Barbertreatment o scarica l’app per le prenotazioni dallo store del tuo smartphone

❌ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.barberapp.app&hl=it ❌Apple : https://apps.apple.com/it/app/barber-treatment/id1518092278?l=it

SCARICA SUBITO

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti