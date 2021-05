Vacanza d’amore, l’attore Can Yaman e la Leotta a Capri: “Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni”

228 Visite

Finito il campionato, Diletta Leotta si concede un weekend d’amore a Capri con il fidanzato Can Yaman. Foto, video e storie sono state postate da una delle coppie più discusse degli ultimi mesi. In molti non credono a questa relazione che spesso finisce sulle prime pagine dei rotocalchi di gossip. Archiviato il flirt della conduttrice di Dazn con il figlio del proprietario della Roma sembra però essere tornato il sereno con il bell’attore turco di ‘Day Dreamer’.

E non poteva non essere Capri la meta scelta dai due per una breve vacanza in Italia. Un vero elogio ai faraglioni e alle bellezze del luogo traspare nei post su Instagram della Leotta e di Can. A partire dal risveglio con colazione sul balconcino e vista sul mare. Poi una gita in barca e un tuffo nelle acque cristalline della nostra isola, ora anche Covid free. Immortalato anche un delfino che nuota accanto alle imbarcazioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS