Interdittiva antimafia al gruppo Balestrieri, opera anche a Marano attraverso la Tekra

157 Visite

E’ destinatario di una interdittiva antimafia il “Gruppo Balestrieri”, con sede a Gragnano, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani in diverse realtà della provincia di Napoli. Il suddetto Gruppo controlla anche la società Tekra, operante tra l’altro nel comune di Marano. La misura antimafia è stata disposta dalla prefettura di Napoli. Furono 24, in totale, quelle emanate dall’autorità territoriale di governo, di cui scrisse pochi giorni fa la nostra testata. Non è chiaro se la misura interdittiva sarà estesa anche alla Tekra, che ha sede legale nel Comune di Angri (Salerno). L’estensione del provvedimento antimafia potrebbe essere quindi emanato dalla prefettura di Salerno, competente per il comune salernitano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS