Terra dei fuochi, a Marano Esercito e municipale sequestrano un opificio: denunciato il titolare

Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, il raggruppamento Campania dell’Esercito Italiano ha svolto un’operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nel comune di Marano di Napoli e Napoli-Pianura secondo la programmazione dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della “Terra dei Fuochi”.

A Marano l’Esercito e gli agenti della municipale hanno sequestrato, in via Pio La Torre, un opificio: la struttura era utilizzata per la realizzazione di scarpe. Denunciato il titolare per ille













