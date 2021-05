Linciato a Scampia, era lo zio. I medici escludono abusi sui tre bambini

97 Visite

Vengono fuori nuovi dettagli sul pestaggio avvenuto ieri a Scampia, quartiere a Nord di Napoli, dove un uomo ha rischiato il linciaggio perché accusato, dalla folla, di aver abusato sessualmente dei suoi figli.

Dalle ultime indagini, però, l’uomo pestato a sangue e poi gettato in un cassonetto dei rifiuti, sarebbe lo zio di alcuni bambini del posto, maltrattati dai genitori. I residenti del posto, credendo che maltrattasse anche i tre minori, si sono scagliati contro di lui.

Ieri, in tarda serata, alcuni parenti e vicini di casa avrebbero picchiato anche i genitori dei 3 bambini a causa dei continui maltrattamenti perpetrati ai danni dei piccoli.

I minori sono stati poi trasportati in ospedale per accertamenti. I sanitari hanno escluso la circostanza dell’abuso sessuale, ma hanno confermato i maltrattamenti. Refertati anche i genitori dei piccoli. Al momento, infatti, nessun arresto per abuso sessuale.

Adesso i minori sono stati affidati ai servizi sociali. Spetterà ora agli agenti, intervenuti ieri sul posto per placare la folla inferocita, fare chiarezza sulla vicenda.













