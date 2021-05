Muore in moto a San Felice a Cancello, domani i funerali: la famiglia originaria di Marano

1.642 Visite

Si terranno domani a Casalnuovo alle ore 15 i funerali di Giacomo Carbone (45 anni) che ha perso la vita in un drammatico incidente in via Napoli a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello.

La moglie e i parenti della vittima sono tutti originari della città di Marano. La moglie dell’uomo, Daniela, è molto nota in città: cognata di un commerciante del noto caseificio di via San Rocco e figlia di Gennaro, titolare un tempo di una fabbrica di scarpe presso il cimitero di via Vallesana.

La dinamica dell’incidente (4 giorni fa)

Poco dopo le 7, nei pressi del supermercato Decò, il 45enne in sella alla propria motocicletta (una Honda 1000) ha impattato contro una Fiat 600. Lo scontro è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro, che è morto sul colpo dopo essere rovinato malamente sull’asfalto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS