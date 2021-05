Il look perfetto per lo sposo? I consigli di Daniele e Salvatore

193 Visite

Chi come noi è sposato, sa perfettamente quante paure e perplessità affliggono la mente di un uomo che si prepara a quel fatidico sì!

Andrà tutto bene? Sarò all’altezza delle mia consorte che spenderà migliaia di euro in trucco e parrucco? Il vestito come deve essere? Avrò ancora tutti i miei capelli al giorno del matrimonio? E la barba? lunga o corta?

Che stress!!!

Questi sono solo alcuni delle tematiche che possiamo affrontare insieme. Se vuoi arrivare all’altare come un vero principe devi leggere assolutamente questo post!

Si ti daremo i consigli giusti perché Io Daniele Maisto titolare del Barber Treatment (Specialisti in trattamenti per barba e capelli) e Salvio Esposito titolare della Sartoria by Esposito assieme abbiamo curato il look di centinaia di sposi e calcato molte passerelle, dove il tutto era curato nei minimi dettagli e niente ma proprio niente e mai andato storto!

Ed è proprio in questa stretta collaborazione tra un curatore di immagine ed uno stilista che nasce in noi il desiderio di unire le nostre forze e la nostra esperienza e metterla a disposizione per t

Se vuoi un abito sartoriale ed un look perfetto da vero divo, non ti resta che scegliere una guida che ti sappia consigliare, permettendoti di arrivare al giorno del tuo matrimonio sereno e rilassato allora vai su Sartoria by Esposito & Barber Treatment o raggiungici nelle nostre sedi a Marano di Napoli.













