La voce del cittadino. Fibra ottica e lavori a Marano. “In strada è il caos. Manca l’elettricità e internet. Coincidenze?”

220 Visite

Gentile direttore, l’installazione della fibra sta determinando la distruzione di decine di strade, anche di quelle che erano in discreto stato di conservazione. c’è una ditta al lavoro, che lavora in subappalto, che sta facendo tabula rasa di tutto, naturalmente senza che vi sia uno straccio di controllo. In molte abitazioni manca l’elettricità, ad altri è saltata la linea internet. Sono solo coincidenze?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS