In ginocchio davanti alla statua del baby boss Sibillo e costretti a pagare il pizzo

In ginocchio nel palazzo della «buonanima». Bastava evocare il nome, per dare inizio alla richiesta estorsiva. Poi, in alcuni casi, calci e pugni, fino a trascinare un commerciante in quel vicolo del centro storico. Corre l’anno 2018, in via San Filippo e Giacomo, quando qualcuno «si fa sotto» a un commerciante del posto, gli impone di andare nel palazzo della «buonanima», che per tutti – da queste parti – sta per Emanuele Sibillo, il defunto baby boss.

L’urna funeraria con le ceneri era all’interno di un altare dedicato alla Madonna è al civico 26. Il boss, meglio noto come ES17, era diventato famoso perché appena 19enne era a capo del clan del centro storico di Napoli insieme al fratello Pasquale. Momenti di tensione, subito sedati dalle forze dell’ordine, si sono avuti quando una persona della famiglia Sibillo si è opposta dicendo che quella era una proprietà privata. Qui i commercianti, come ricostruito dagli inquirenti, erano portati al cospetto della statua del defunto baby boss. Costretti a inginocchiarsi, ad ogni modo intimiditi, minacciati.