Varriale e Di Fenza (Moderati): “Ora vaccinare Cilento, Costiera e Area Flegrea “

“Ora vaccinare Cilento, Costiera e Area Flegrea “

La Regione Campania sta facendo un ottimo lavoro per le vaccinazioni rispettando la prevista tabella di marcia.In pochi giorni siamo passati dalla somministrazione delle dosi per i 60enni all’opportunità di vaccinare gli over 50 riuscendo, al contempo, a riservare un piano parallelo di vaccinazione per le isole in sostegno all’economia e al turismo. Sul modello proposto delle isole pensiamo che ora ci siano le condizioni per intervenire anche verso la popolazione e il comparto turistico della Costiera Amalfitana-Sorrentina, dell’Area Flegrea e del Cilento con l’obiettivo di mettere in sicurezza e salvaguardare la stagione turistica dell’intera Regione.Per questo, occorre subito un piano specifico fatto di luoghi e date programmate dedicate al turismo. Un piano di somministrazioni di pronta attuazione. Il turismo stesso ha necessità di programmazione e di ripartenza urgente. Siamo quasi a maggio, ogni giorno è importante per migliaia di famiglie e lavoratori del comparto turistico che hanno necessità di rilanciare con fiducia le loro attività a livello nazionale e internazionale.













