L’ammissione di Draghi: “In Italia più morti che altrove”

La pandemia “ha colpito l’economia italiana più di altri Paesi europei”. Il prodotto interno lordo “si è ridotto dell’8,9 per cento, a fronte ad un calo nell’Unione Europea del 6,2″. L’Italia è stata colpita “più duramente dalla crisi sanitaria”. E soprattutto ad oggi ci sono “quasi 120mila decessi dovuti al Covid-19, che rendono l’Italia il Paese che ha subito la maggiore perdita di vite nell’Ue”. Sette righe, vere, semplici, banali. Ma che in un solo paragrafo abbattono un anno di propaganda sul “modello italiano” nella lotta al virus. E guardate che la notizia non è tanto, o non solo, cosa sia stato scritto. Ma chi l’ha fatto, e soprattutto dove. Le parole che avete letto, infatti, sono contenute nella premessa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per i profani il Recovery Plan, a pagina 2 nell’incipit di tutto il malloppo da 350 pagine. E a redigere la bocciatura è addirittura il premier Mario Draghi. Una firma pesante, insomma.













