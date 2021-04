120 Visite

Dal 31 marzo al 21 aprile solo nelle età scolastiche l’aumento dei contagi è stato in doppia cifra: +15,32% per i bimbi sotto i 3 anni e non tanto distanti da questo le altre fasce di età. Chi è tornato prima in aula si è contagiato di più. Mentre per fortuna rallentano i contagi fra i più anziani, ed è il primo effetto delle vaccinazioni.













